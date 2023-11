Beverly Hills, 90210 -tähti Shannen Dohertyn syöpä on levinnyt luustoon – näin hänen sairautensa on muuttunut kahdeksassa vuodessa

90-luvun Beverly Hills, 90210 -tv-sarjasta tuttu näyttelijä Shannen Doherty, 52, kertoi Peoplelle marraskuussa 2023, ettei hän ole valmis kuolemaan. Hänellä on rintasyöpä, jonka levinneisyysaste on neljä. Kaikki syövästä -verkkosivuston mukaan tämä vaihe tarkoittaa syöpää, joka on joko laajalle levinnyt tai lähettää etäpesäkkeitä. Dohertyn syöpä on tällä hetkellä levinnyt myös hänen luustoonsa.