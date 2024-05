Syöpäsairas lääkäri kokeili omaa kokeellista hoitoa itseensä – elossa vielä vuoden jälkeen

Australialaislääkäri testasi kokeellista hoitoa itseensä ja on edelleen elossa. Richard Scolyeriltä , 57, löytyi kesällä 2023 pahalaatuinen aivokasvain eli glioblastooma, kertoo People . Hän oli itse tehnyt tutkimusta kehittääkseen immunoterapiaa, jota päätyi saamaan.

"Tämä ei toki tarkoita, että aivosyöpäni on parantunut"

Immuuniterapiahoito oli rankkaa ja Scolyer kärsi epileptisistä kohtauksista ja maksaongelmista. Nyt vointi on kohentunut; BBC:lle Scolyer kertoi pystyvänsä juoksemaan 15 kilometrin lenkkejä.

– Tämä ei toki tarkoita, että aivosyöpäni on parantunut, mutta on mukavaa tietää, ettei se vielä ole palannut. Minulla on vielä aikaa nauttia elämästä vaimoni Katien ja kolmen ihanan lapseni kanssa.