Pitkäaikainen oleskelu suuressa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi keuhkosyöpäriskiä.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan radonaltistukset ovat Suomessa vähentyneet, mutta radonalan suurin toimija Sustera väittää, että ministeriö antaa tilanteesta liian ruusuisen kuvan.
Ministeriön raportissa esitetyn arvion mukaan radonkorjauksia tehtiin noin tuhanteen asuntoon vuosien 2019–2023 aikana.
Kuitenkin Susteran radonliiketoiminnan päällikön Mikko Näpän mukaan luvut ovat pahasti alakanttiin.
– Pelkästään Susteralla on tehty vuosittain 150–200 radonkorjausta. Se, että korjauksia tehdään noin paljon, kertoo radonin olevan Suomessa edelleen merkittävä ongelma, Näppä kertoo yhtiön tiedotteessa.
– Tilanne ei siis ole niin hyvä kuin raportti olettaa.
Ministeriön raportissa todetaankin, että vuosien 2019–2023 ajalta löytyi rekisteritiedot 407 radonkorjatusta asunnosta.
Tuhat korjattua asuntoa perustuu arvioon, jossa oletetaan, että radonkorjauksia tekevien asukkaiden osuus on samaa luokkaa kuin Säteilyturvakeskuksen eli STUKin radonpurkeilla tehtyjen mittausten ja niistä seuraavien korjausten määrä.
Lue myös: Suomessa keuhkosyöpäkuolleisuus on merkittävästi korkeampaa kuin muissa Pohjoismaissa, tässä syyt
Oikea aika mittaukselle syys–toukokuussa
STUKin kotisivuilta löytyy tarkemmat ohjeet siihen, kuinka usein radonmittaus tulisi asunnoissa, työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa toteuttaa.
Mittaukset kannattaa tehdä syys-toukokuun välillä, koska talvella sisäilmaan kuluu enemmän radonia, kun sisä- ja ulkoilman paine-ero on suurempi. Mittauksen tulee kestää vähintään kaksi kuukautta, mieluummin kolme, kertoo STUK.
Jopa 270 keuhkosyöpää vuodessa
Koska radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, ei sitä voi mitenkään aistia sisäilmasta.
Pitkäaikainen oleskelu suuressa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään, kertoo STUK.
Arvioiden mukaan Suomessa radon aiheuttaa 150–270 uutta keuhkosyöpätapausta vuosittain. Kaikkiaan uusia keuhkosyöpiä todetaan Suomessa noin 3 000.
Lue myös: Tupakoimattomien keuhkosyövät lisääntyneet – taustalla erityisesti yksi syy
Nämä ovat radonturvallisimmat alueet Suomessa
Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat suurempia kuin useimmissa muissa maissa. Tämä johtuu Suomen kallio- ja maaperän keskimääräistä suuremmasta uraanipitoisuudesta.
Suomessa uraanipitoisuudet matalimpia Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Lapissa.
Korkeimpia pitoisuudet ovat Lahden seudulla, Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.
Katso myös video: Suomea uhkaa syöpätsunami
47:58Miten yhdistää kasvava hoidon tarve ja terveydenhuollon rajalliset resurssit?