Synkkä vuosi pudotti nuoret tyhjän päälle: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat keskeyttivät opintonsa aiempaa useammin ilman uutta opiskelupaikkaa

– Korona on yksi syy, miksi näin on tapahtunut. Pohjois-Karjalassa metalli- ja koneala

on hyvin tärkeä. Siinä on tapahtunut isommat muutokset verrattuna edelliseen vuoteen, mikä on huolestuttavaa, kun niitä työpaikkoja täällä on, sanoo rehtori, kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriasta.