Korona-aika on tehnyt rumaa jälkeä opiskelijoiden mielenterveydelle: "Koko elämä oli etänä" – valmistuminen ja työllistyminen venyvät

Santikko kertoo, että ensimmäisen vuoden alun perehdytysjakson jälkeen opiskelu tapahtui pitkälti etänä. Joitakin taitoja, kuten haavan ompelua, on pystytty järjestämään lähiopetuksena.

– En ole mikään fani, en pidä etäopiskelusta ollenkaan. Tykkään ihmisistä ja olla ihmisjoukoissa, mutta siihen liittyy sekin, että ei meillä ole ollut pelkkä opiskelu etänä, vaan koko elämä oli etänä. Se on sellaista etäelämää.

– Eniten on jäänyt paitsi vapaa-ajan hommista. Kyllähän luennot siinä menee yhtä sujuvasti etänä. Pienryhmäopetus ei ole tietysti ihan sama etänä kuin livenä, mutta se etäelämä oli se, mikä ei ollut kauhean kivaa, sanoo Santikko.

Mielenterveyspalvelujen kysyntä kasvanut selvästi

Yleisimmät syyt avuntarpeelle ovat ahdistuneisuus ja masentuneisuus. YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi sanoo, että pandemia-aika on korostanut tavalliseen elämään liittyvää oireilua.

– Ollaan stressaantuneita ja ahdistuneita. On mielialaoireilua, on unettomuutta, keskittymiskyvyttömyyttä. Kaikenlaista tällaista, joka pienissä määrin kuuluu normaaliin elämään, mutta tämä pandemia ja etäopetus ovat selkeästi pitkittäneet ja vaikeuttaneet tätä oireilua, Metsäniemi toteaa.

ADHD-epäilyn eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön vuoksi hoitoon hakeutuneiden määrä on kasvanut suhteellisesti eniten. Päivi Metsäniemi kertoo, että ennen pandemiaa oireiden kanssa selviytyneille on tullut vaikeuksia etäopetukseen liittyvän itseohjautuvuuden kanssa. Kasvaneet paineet ovat näkyneet oireiluna, joka on saanut ihmiset epäilemään, onko kyseessä ADHD vai jotain muuta.