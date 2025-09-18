Sydney McLaughlin-Levrone juoksi historian toiseksi kovimman 400 metrin sileän Tokion MM-kisoissa torstai-illan päätteeksi ajalla 47,78. Innokkaimmat fanit eivät suostuneet lähtemään katsomosta, sillä he jäivät ottamaan kuvia supertähdestä.

Yhdysvaltalainen paransi omaa ennätystään 0,41 sekuntia. Edellisen ennätyksensä hän paineli toissapäivänä välierissä.

– Oli todella hienoa juosta tällä stadionilla, tämä on todella erityinen paikka minulle, McLaughlin-Levrone sanoi kenttähaastattelussa viitaten Tokion olympialaisiin.

VIelä monta kymmentä minuuttia kisa loppumisen jälkeen faneja oli katsomossa vielä todella runsaasti, ja lähes kaikilla oli puhelin tai kamera kädessään, kun he kuvasivat McLaughlin-Levronea antamassa haastatteluja.

Faneja olisi varmasti jäänyt katsomoon vielä enemmän, mutta järjestyksenvalvojat yrittivät parhaansa mukaan saada fanilaumaa lähtemään kotimatkalle. Kovaäänisellä varustettu järjestysmies kuulutti kovaan ääneen jatkuvalla syötöllä, joka sai osan faneista lähtemään. Innokkaimmat eivät kuitenkaan olleet poistuneet vielä 35 minuuttia kisan jälkeen mihinkään.

Yhdysvaltalaisen uusi ennätys jää Marita Kochin maailmanennätyksestä vain 18 sadasosan päähän.

McLaughlin-Levronen kulta ei tullut hurjasta ajasta huolimatta helpolla torstai-iltana. Dominikaanisen tasavallan Marileidy Paulino nimittäin hävisi McLaughlin-Levronelle vain 0,2 sekuntia. Paulinon aika on myös todella kova. Se kiilaa maailman kaikkien aikojen listalla kolmanneksi, sadasosalla ohi legendaarisen Jarmila Kratochvilovan.

Juoksun kolmas oli Bahrainin Salwa Eid Naser niin ikään kovalla ajalla 48,19.

Sydney McLaughlin-Levronella on hallussaan 400 metrin aitojen maailmanennätys ajalla 50,37.