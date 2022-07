Kommentti: Häkellyttävä yksityiskohta korostaa ylivoimaa – USA:n superjuoksijan ME oli vasta alkusoittoa

Vuosi sitten Tokiossa naisten 400 metrin aitojen olympiafinaali kohahdutti tasollaan. Sydney McLaughlin ja Dalilah Muhammad tarjosivat kovan kaksinkamppailun, ja tuloksena McLaughlin täräytti uuden hienon maailmanennätyksen 51,46. Joku saattoi luulla, että ME-aika on niin kova, ettei sitä hetkeen rikota.

Tilastovertailu osoittaa, että tuore ME-juoksu on täysin ylivertainen suoritus. Yleensä maailmanennätyksiä hiotaan sadasosien ja ehkä kymmenyksien turvin. McLaughlin paransi entistä omissa nimissä ollutta maailmanennätystään peräti 73 sadasosaa. Se on kenelle vain huima parannus, mutta kun puhutaan maailmanennätyksestä, on se jotain täysin ainutlaatuista.