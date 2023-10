Kurt Cobainin tytär meni naimisiin 90-luvun skeittilegenda Tony Hawkin pojan kanssa – vihkijänä R.E.M. -tähti

Frances Bean Cobain , 31, ja Riley Hawk , 30, vihittiin taannoin Los Angelesissa. Viihdesivusto TMZ :n mukaan pariskunnan häitä tanssittiin 7. lokakuuta ja vihkitoimituksen suoritti R.E.M-yhtyeen keulahahmo Michael Stipe , joka on myös Francesin kummisetä. Tiedossa ei ole osallistuiko Francesin kummitäti Drew Barrymore häihin.

Sulhasen isä Tony Hawk on vahvistanut uutisen, mutta kieltäytyi kommentoimasta asiaa enempää.

Frances Cobain oli aiemmin naimisissa muusikko Isaiah Silvan kanssa, mutta he erosivat riitaisasti vuonna 2017. Eron seurauksena Francis menetti isänsä kallisarvoisen kitaran, jonka Silva väitti saaneensa Franciselta. Eroa puitiin oikeudessa ja tuomari päätti, että Silva saa pitää kitaran.

Frances Bean Cobain on Nirvana-yhtyeen edesmenneen Kurt Cobainin ja rokkari Courtney Loven tytär. Hän on muusikko ja työskentelee myös mallina. Riley Hawk sen sijaan jatkaa isänsä, 90-luvun skeittitähti Tony Hawkin jalanjäljissä ja on ammattiskeittaaja.