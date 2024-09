Kurt Kobainin tytär ja Tony Hawkin poika saivat lapsen! Paljastivat pienokaisen nimen

View this post on Instagram

Julkaisusta paljastuu, että uuden tulokkaan nimi on Ronin Walker Cobain Hawk .

Cobain oli aiemmin naimisissa muusikko Isaiah Silvan kanssa, mutta he erosivat riitaisasti vuonna 2017. Eron seurauksena Cobain menetti isänsä kallisarvoisen kitaran, jonka Silva väitti saaneensa entiseltä puolisoltaan. Eroa puitiin oikeudessa ja tuomari päätti, että Silva saa pitää kitaran.

Frances Bean Cobain on Nirvana-yhtyeen edesmenneen Kurt Cobainin ja rokkari Courtney Loven tytär. Hän on muusikko ja työskentelee myös mallina. Riley Hawk jatkaa isänsä, 90-luvun skeittitähti Tony Hawkin jalanjäljissä ja on ammattiskeittaaja.