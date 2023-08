Artisti Alma lataa suorat sanat Helsingin kuumasta perunasta: "En henkilökohtaisesti ymmärrä"

Vuotuinen Flow Festival järjestettiin Helsingin Suvilahdessa jälleen elokuun puolivälissä. Suvilahden alueelle on suunniteltu merkittäviä uudistuksia, ja rakennustöiden on määrä alkaa vuoden 2024 kesän jälkeen. Festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoi viikonloppuna MTV Uutisille, että se tulee olemaan myös Flow'lle viimeinen kesä Suvilahdessa.

Alueen tulevaisuus on herättänyt runsaasti keskustelua helsinkiläisten keskuudessa. Suvilahteen on määrä nousta Suvilahti Event Hub -nimellä kulkeva tapahtuma- sekä viihdekeskus, jota on ollut suunnittelemassa muun muassa näyttelijä Mikko Leppilampi. Rakennus on tarkoitus toteuttaa Kalasatamassa sijaitsevan kauppakeskus Redin sekä Suvilahden jo olemassa olevan kulttuurikeskuksen väliin.