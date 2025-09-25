Yhdysvaltalainen Tony Hawk on jättänyt jälkensä rullalautailun historiaan monin tavoin. Luultavasti kuuluisin skeittilegendan suoritus nähtiin kesällä 1999, kun hän onnistui ensimmäisenä vaikeassa 900 asteen hypyssä kilpailuolosuhteissa. Nyt Hawkin tuossa hypyssä käyttämä skeittilauta sekä muut kuuluisassa hypyssä käytetyt varusteet on huutokaupattu melkoisilla summilla, kertoi ESPN.
Hawkin lauta huudettiin 1,152 miljoonalla dollarilla eli noin 985 000 eurolla. Huutokaupan järjestäneen Julien's Auctionsin mukaan hinta nousi noin kaksinkertaiseksi siitä, mitä alun perin odotettiin. Ostajasta ei kerrottu sen tarkempia tietoja. Hawk, 57, ehti aiemmin tässä kuussa kertoa toiveitaan ostajan suhteen.
– Toivon, että ostaja on joku sellainen, joka todella arvostaa tuota (lautaa) tai jolle tuo tapahtuma merkitsee jotain. Että kyse ei olisi vain leveilystä, siitä että rahaa on..., Hawk sanaili.
Hawkin hypyssä käyttämä kypärä huudettiin 115 200 dollarilla, jalassa olleet tossut 64 000 dollarilla ja polvisuojat 57 600 taalalla. Hawkin mukaan huutokaupasta saadut tulot menevät projektiin, joka pyrkii rakentamaan skeittiparkkeja etenkin köyhille asuinalueille.