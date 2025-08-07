SS: Ampumahiihdon MM-edustaja Arttu Heikkinen saa syytteen

Arttu Heikkinen lukeutuu maajoukkueessa tuttuihin kasvoihin.2025 Grega Valancic/VOIGT
Julkaistu 07.08.2025 12:20

MTV URHEILU – STT

Ampumahiihdon MM-kilpailuissa Suomea edustanut Arttu Heikkinen saa ensi viikolla Kainuun käräjäoikeudessa syytteen metsästysrikoksesta, kertoi Savon Sanomat torstaina

Lehden mukaan asiaa käsitellään käräjäoikeudessa 12. elokuuta. Heikkinen vahvisti Savon Sanomille olevansa tapauksessa vastaajana, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.

Heikkinen, 21, kuuluu Suomen lupaavimpiin ampumahiihtäjiin. Hän on saavuttanut esimerkiksi nuorten maailmanmestaruuden ja kaksi nuorten MM-pronssia. 

Hän debytoi viime kaudella aikuisten MM-kilpailuissa ja napsi henkilökohtaisissa kilpailuissa sijat 33, 46 ja 56. Heikkinen kuului myös Suomen miesten viestikvartettiin, joka sijoittui 10:nneksi. Hän kilpaili myös maailmancupissa.

