SS: Ampumahiihdon MM-edustaja Arttu Heikkinen saa syytteen

Ampumahiihdon MM-kilpailuissa Suomea edustanut Arttu Heikkinen saa ensi viikolla Kainuun käräjäoikeudessa syytteen metsästysrikoksesta, kertoi Savon Sanomat torstaina.

Lehden mukaan asiaa käsitellään käräjäoikeudessa 12. elokuuta. Heikkinen vahvisti Savon Sanomille olevansa tapauksessa vastaajana, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.

Heikkinen, 21, kuuluu Suomen lupaavimpiin ampumahiihtäjiin. Hän on saavuttanut esimerkiksi nuorten maailmanmestaruuden ja kaksi nuorten MM-pronssia.

Hän debytoi viime kaudella aikuisten MM-kilpailuissa ja napsi henkilökohtaisissa kilpailuissa sijat 33, 46 ja 56. Heikkinen kuului myös Suomen miesten viestikvartettiin, joka sijoittui 10:nneksi. Hän kilpaili myös maailmancupissa.