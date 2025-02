Suvi Minkkinen pesee Iivo Niskasen mennen tullen – näin paljon suomalaissensaatio on tienannut

Ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen on noussut tällä kaudella täysin uudelle tasolle hätyyttelemään maailman kirkkainta kärkeä. Taustalla on harkittu riski niin urheilullisesti kuin taloudellisesti. Samalla Minkkinen on noussut lähelle Suomen hiihtolajien rahakuningattaren titteliä.

Minkkinen iski pöytään 15 000 euroa, jotta pystyi harjoittelemaan korkealla kolme kuukautta. Riski oli ensinnäkin taloudellisesti suuri, mutta myös arpapeliä harjoituksellisesti eli hiihtovauhdin kannalta.

– Tiedostettiin, että se on iso riski ja että tästä kaudesta voi tulla täysi ohikausi, Minkkinen sanoo MTV Urheilulle.

Toisin kuitenkin kävi. 30-vuotias suomalainen on noussut aivan uudelle tasolle. Hän on ensi kertaa urallaan siinä tilanteessa, että taistelee maailman parhaiden ampumahiihtäjien kanssa maailmancupin kärkisijoista.

Kausi lähti käyntiin Kontiolahdella, jossa Minkkinen osoitti, että tällä kaudella häneltä voidaan odottaa lähes mitä vain. Sprintissä tärähti suomalaisyleisön edessä kolmossija ja varsinainen jymypaukku jysähti Oberhofissa tammikuussa, kun Minkkinen voitti parisekaviestin yhdessä Tero Seppälän kanssa.

Syy menestykseen on yksinkertainen: onnistunut harjoituskausi, tai oikeastaan kaksi.

– Tällä kaudella on näkynyt kahden edellisvuoden hyvät harjoituskaudet. Nyt se on realisoitunut tuloksiksi, kun on pysynyt terveenä, Minkkinen iloitsee.

Suvi Minkkinen ja Tero Seppälä juhlivat parisekaviestin voittoa Oberhofissa.

Kolmen kuukauden korkealla harjoittelu antoi Minkkiselle mahdollisuuden parantaa heikkouksiaan.

– Puhtaasti kestävyysominaisuudet ovat parantuneet sen verran, että jaksaa ylläpitää vauhtia. Pitkän korkeusjakson myötä kaikkia nousuharjoituksia sai lisättyä paljon. Lihaskestävyystaso minun heikkoudessani eli ylämäkihiihdossa on parantunut paljon, Minkkinen kertoo.

Heikkouksien parantuminen on näkynyt radikaalisti hiihtovauhdissa. Minkkinen on aina ollut varma ja nopea ampuja, mutta nyt ladulla suomalainen pitää kilpailukykyistä kyytiä. Se on nostanut myös itseluottamusta.

– Nyt kunto kestää paremmin kovaa vauhtia, ja kun tuntee, että on kovassa kunnossa, malttaa luottaa, että oma vauhti riittää. Aikaisemmin on ollut haasteena, että kun nopeusominaisuuksia löytyy, on ollut välillä helppo hiihtää itseltänsä jalat alta, Minkkinen analysoi.

– Kun pääsen ylämäkihiihdossa aavistuksen taloudellisemmin ylös, säilyvät vahvuuteni tasaisilla ja vauhdikkaammilla osuuksilla.

MM-kisoissa samalle tasolle

Viime vuosina toiveet suomalaisten menestyksestä ampumahiihdon arvokisoissa ovat olleet melko matalalla, vaikka esimerkiksi Tero Seppälä onkin välillä väläytellyt sijoittumalla maailmancupissa kymmenen parhaan joukkoon.

Tällä kaudella on täysin toinen ääni kellossa, sillä Minkkisen huippusijoitukset eivät ole jääneet vain kahteen palkintopallisuoritukseen. Hänen huippuvireensä on jatkunut läpi talven, ja siitä kertoo myös Minkkisen kahdeksas sija ampumahiihdon maailmancupin kokonaistilanteessa.

Minkkinen nousi ensimmäistä kertaa urallaan palkintokorokkeelle kotiyleisön edessä Kontiolahdella.

Minkkinen on sijoittunut yksilökisoissa peräti kahdeksan kertaa kymmenen parhaan joukkoon. Kuuden parhaan joukossa suomalainen on ollut neljästi. Ensi viikolla alkavissa Lenzerheiden MM-kisoissa toiveet ovat siis tällä kertaa Minkkisen osalta korkealla.

– Kyllä minä sen verran monta kertaa top 6:ssa olen ollut, että sitä myös MM-kisoissa tavoittelen, Minkkinen linjaa.

– Ollaan nähty, että siellä top 6:ssa on todella marginaaliset erot palkintokorokkeelle. Olisi hienoa, jos sen tason pystyisi säilyttämään, suomalainen pohtii.

Kun hän kerran on päässyt loistovireeseen, on ajatuksissa, että kunto säilyisi myös ensi kaudelle asti, kun edessä siintää vielä MM-kisojakin kirkkaampi tavoite.

– Olympialaiset ovat koko ajan mielessä ja iso tavoite. Tämänkin vuoden osalta korkean paikan harjoittelusuunnitelma oli tehty olympialaisia silmällä pitäen, Minkkinen sanoo.

Kymmenien tuhansien tienestit

Suvi Minkkinen on maailmancupin kokonaistilanteessa komeasti sijalla kahdeksan.

Minkkisen kohdalla riskinotto harjoittelun suhteen kannatti. Taloudellisesti 15 000 euron sijoitus korkean paikan leiriin kannatti. Suomalainen on tienannut tällä kaudella palkintorahaa jo 62 150 euroa.

Harva ehkä tiedostaa, että ampumahiihtopuolella palkintorahapotti on suurempi kuin esimerkiksi maastohiihdossa. Vertailun vuoksi Iivo Niskanen on tienannut tällä kaudella palkintorahaa noin 41 000. Kerttu Niskasen palkintopotti (64 000) on vielä hieman parempi kuin Minkkisen, mutta hän on sivakoinut palkintokorokkeelle peräti kuusi kertaa tämän talven aikana.

– Totta kai (taloudellisesti) ainakin helpottaa lähtökohtia ensi kauteen. Jos ei olisi mitään tullut, olisi se aika vaikea toista vuotta putkeen lähteä toteuttamaan tuollaista rahallista panostusta, Minkkinen myöntää.