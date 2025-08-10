Ampumahiihdon suurnimi on viettänyt "kuumaa tyttöjen kesää" – "Minusta on tullut sinkku"

Ampumahiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja ja kymmenkertainen maailmanmestari Tiril Eckhoff on viettänyt "hot girl summeria", kuumaa tyttöjen kesää.

Tiril Eckhoff on entinen ampumahiihdon supertähti ja nykyinen asiantuntija, joka on aloittamassa kolmannen kautensa Norjan TV 2:lla.

Hän on tätä nykyä myös sinkku. Norjalainen kertoi asiasta toukokuussa työnantajalleen erottuaan kihlatustaan Ånund Lid Bygglandista.

Eckhoffia tuoreeltaan haastatellut Dagbladet nosti esiin, että tämä kertoi Instagram-julkaisussaan viettävänsä hot girl summeria.

– Hahaha, joo! Tai ainakin yritin. Oli melkein, yritin viettää hot girl summeria, Eckhoff sanoi.

Norjalaislehti kiteytti, että kuumana tyttöjen kesänä eletään elämää, ollaan sosiaalisia, eteenpäin katsovia ja mahdollisesti flirttaillaan.

– Minusta on tullut sinkku, ja minun on elettävä elämää. Otin muut sinkkuystäväni reissuun, tai kaikki eivät olleet sinkkuja silloin. Mutta yritin pitää hauskaa ja ottaa kaiken irti, Eckhoff itse kertoi.

Häneltä udeltiin, millaista "elämän eläminen" on.

– On se vähän outoa, kun kaikilla ikäisilläni on perhe ja lapsia. Mutta minulla oli pirun kuuma kesä.

Aktiivisesti sisältöä Instagramiin ja Snapchatiin luonut Eckhoff kertoi viettäneensä kesällä aikaa Pohjois-Norjassa, Mo i Ranassa, Helgelandin rannikolla ja Sandefjordissa. Hän mainitsi myös olleensa parin viikon ajan detox-kuurilla.

"Ehkä lapsi tai kaksi"

Tiril Eckhoff on toiminut ampumahiihtäjän uransa jälkeen lajin asiantuntijana.Credit: DPPI Media / Alamy Stock Photo

35-vuotias Eckhoff sai pohdittavakseen, millaista hänen elämänsä olisi ideaalitilanteessa 40-vuotiaana.

– Minulla on sitten aviomies. Ehkä lapsi tai kaksi. Alan lähestyä 40:tä. Voi hitto, se on surullista.

Eckhoff juhli urallaan kahta olympiakultaa sekaviestissä. Maailmanmestaruuksia hänelle kertyi kymmenen, joista kolme oli henkilökohtaisilta matkoilta. Maailmancupin naisten kokonaiskilpailun norjalainen voitti kaudella 2020–21.