Metsästyskaveriinsa osunut ampumahiihtäjä Arttu Heikkinen sai syytteen

Ampumahiihtäjä Arttu Heikkistä vastaan on luettu Kainuun käräjäoikeudessa syyte metsästysrikoksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.

Heikkinen ampui viime syksynä metsästysretkellä Hyrynsalmella lintua, mutta osui metsästyskaveriinsa.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan haulisuihkun hauleja osui metsästyskaverin ylävartaloon, yläraajoihin ja pään alueelle. Miehen oikea silmä vaurioitui niin pahoin, että sen näkökyky on mennyt.

Syyttäjän mukaan Heikkisen menettely osoitti törkeää huolimattomuutta.

Käräjäoikeudelle jättämässään kirjallisessa ennakkovastauksessa Heikkinen katsoo, että ei ole toiminut huolimattomasti. Hänen mukaansa metsästyskaveri oli ampumishetkellä puiden takana näkymättömissä ja haulien osuminen mieheen oli pikemminkin tapaturma kuin huolimattomuutta.

Heikkinen, 21, on yksi Suomen lupaavimmista ampumahiihtäjistä. Hän edusti Suomea ampumahiihdon MM-kilpailuissa viime kaudella. Tätä ennen hän on saavuttanut muun muassa nuorten maailmanmestaruuden ja kaksi nuorten MM-pronssia. Heikkinen edustaa Puijon Hiihtoseuraa.