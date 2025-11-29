Ranskan ampumahiihtotähti Jeanne Richard hämmensi ruotsalaisen SVT:n haastattelussa, kun hän vaihtoi kieltä kesken kaiken. Syynä tähän oli kysymys Ranskan maajoukkuetta koskettaneista skandaaleista.

Ranskan maajoukkueeseen on mahtunut eriskummallisia tapahtumia. Kymmenkertainen maailmanmestari Julia Simon on tuomittu ja hyllytetty varastettuaan Justine Braisaz-Bouchet'n luottokortin kaksi vuotta sitten.

Tämän jälkeen väitettiin, että Braisaz-Bouchet oli saanut Richardin kiinni itse teossa, kun hän oli yrittänyt manipuloida Oceane Michelonin asetta maaliskuussa järjestetyn maailmancupin kisan yhteydessä.

SVT:n toimittaja kysyi maailmancupin avauskilpailujen yhteydessä Richardilta maajoukkueen kohuista ja olympiapaikkojen taistelusta. Ranskalainen vaihtoi tässä kohtaa kieltä.

– Puhun mielummin ranskaa. Jännittävä kausi on käynnissä. Haluamme näyttää, mihin pystymme, Richard totesi.

Toimittaja yritti saada Richardin jollain tavalla kommentoimaan väitettä aseen manipuloinnista. Richard katsoi maajoukkueen lehdistövastaavaa ja naurahti ennen vastaustaan.

– Ne ovat huhuja, jotka ovat vaikuttaneet minuun. Minulla on mielipiteeni asiasta, mutta pidän sen itselläni, Richard sanoi.

Braisaz-Bouchet ei halunnut kommentoida tarkemmin maajoukkueen skandaaleja, mutta kertoi oman näkemyksensä maajoukkueen ilmapiiristä.

– Ei ole tärkeää olla ystäviä, kun kilpailee. Se ei ole tärkeää. Voit suorittaa ja kunnioittaa toisia ilman, että olette ystäviä. Siinä ei ole ongelmaa. En halua puhua muiden puolesta, mutta teen parhaani kunnioittaakseni toisia, kun olemme kilpailemassa. Onnistun mielestäni siinä. Vietän aikaa kisapaikkojen ulkopuolella vain positiivisten ihmisten ja perheeni kanssa, Braisaz-Bouchet sanoi.