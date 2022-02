Tero Seppälä on Suomen olympiajoukkueen musta hevonen, harkittu päätös toi avaimet uudenlaiseen menestykseen – "Päätin satsata kaiken"

Seppälä on kiertänyt ampumahiihdon maailmancupia jo useamman vuoden ajan, mutta tällä kaudella suomalaisurheilija on ottanut aimo harppauksen kohti maailman kirkkainta kärkeä.

Seppälä on venynyt tällä kaudella jo kolmesti kuuden joukkoon. Hochfilzenin takaa-ajokilpailusta tuliaisina oli uran paras sijoitus, kun Seppälä ylitti maaliviivan viidentenä. Seppälä itse erittäin tyytyväinen omaan alkukauteensa.

– Olen pystynyt alkutalven tavoitteisiin pääsemään. Olympiarajat on rikottu moneen kertaakin. Kukitukseen kuuden joukkoon asti on päässyt jo kahdesti. Se on ollut useamman vuoden tavoite, niin kyllähän se hienolta tuntuu, Seppälä summaa kauttaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kehitysharppauksen taustalla on yksi merkittävä muutos. Keväällä metsätalousinsinööriksi valmistunut Seppälä on lyönyt tällä kaudella kaiken likoon urheiluun. Talven aikana Seppälä on saanut nauttia tuon päätöksen hedelmistä.

– Paljon on tehnyt töitä sen eteen. Kun sain opiskelut pakettiin keväällä, niin päätin satsata kaiken tähän olympiavuoteen. Olen tehnyt kaikki valinnat aivan vain urheilun ehdoilla tänä vuonna. Se on tärkeää uran jatkonkin kannalta, kun näkee, että se on tuottanut kehitystä ja pystyy lunastamaan odotuksia, Seppälä toteaa.

Ei Seppälä levännyt laakereillaan opiskellessaankaan, mutta nyt aikaa harjoittelulle on jäänyt huomattavasti enemmän. Menestyksekäs ampumahiihtovalmentaja Anatoli Hovantsev otti Seppälän valmennettavakseen kesäkuussa ja tulosta on syntynyt.

Kaksikon yhteistyö on sujunut mallikkaasti ja Seppälä on saanut harjoitteistaan säännöllisesti palautetta, mikä on auttanut Seppälää analysoimaan itsekin omia suorituksiaan paremmin.

Hovantsev ja Seppälä ovat keskittyneet suurimmalta osin ammuntaan, joka on vaatinut paljon hiomista.

– On ollut enempi aikaa panostaa ammuntaan. Sen myötä on menestystä tullutkin. Ammuntaprosentit ovat olleet noin 10 prosenttia paremmat kuin viime vuonna. Se auttaa tiukoissa kisoissa paljon, Seppälä kertoo.

Seppälä on ymmärtänyt, kuinka suurta roolia ammunta ampumahiihdossa näytteleekään.

– Kun keväällä aloitettiin hommia, meillä oli noin 200 päivää aikaa rakentaa olympiakuntoa. Siinä ei fyysiseen puoleen mitään älytöntä harppausta pysty tekemään, mutta ammuntaan se on mahdollista tehdä. Lähdimme aika kovalla ammuntapainotuksella liikkeelle. Miten siinä suorituksessa rentoudutaan niin, että pystyy käsittelemään ne paineet.

Tulosta syntyy

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kun katsoo Seppälän maailmancup-kauden tuloksia, on hyvin selvää, että Hovantsevin opit ovat menneet perille. Ammunta on saatu kohdalleen, mutta myös hiihtopuolella on menty eteenpäin.

– Minulla on ollut heti alkutalvesta lähtien hyvä luotto siihen omaan tekemiseen. Hiihdollisestikin on kehityskohteita pystytty parantamaan. Ei ole koko ajan niin kovilla, kun tulee siihen ammuntaan, Seppälä listaa.

Kolmesti kuuden sakkiin tällä kaudella hiihtänyt Seppälä voi hyvinkin olla musta hevonen Pekingin olympialaisissa. Olympiamitali vaatisi kuitenkin täydellistä onnistumista.

– Neljän paikan täydellisesti ampuminen on vielä sellainen, joka puuttuu. Se varmasti riittäisi tosi korkealle. Huippuhiihtopäivän saaminen sille päivälle, jolloin ammunta onnistuu tosi hyvin. Parhaimmillani olin tänä talvena kolmanneksi nopein Hochfilzenin takaa-ajossa, mutta silloin lähdin kauempaa, niin ei ollut mahdollisuutta nousta palkintokorokkeelle. Muuten olen ollut 20 paikkeilla hiihtovauhdissa. Erot ovat tosi pieniä, mutta pitäisi sitä pikkuisen saada paremmaksi, niin olisi mahdollisuus, Seppälä analysoi.

Seppälä suhtautuu omiin yllätysmahdollisuuksiinsa maltillisesti, vaikka odottaakin itseltään hyviä suorituksia.

– Olenhan minä pystynyt selvästi tasoani nostamaan, ja tuntuu, että potentiaaliakin on vielä parempaankin. Katsotaan siellä, miten se lähtee kulkemaan. Ainakin kymmenen joukkoon on tavoite päästä.

Seppälän osalta kisaurakka käynnistyi lauantaina sekaviestissä. Ensimmäinen yksilökilpailu on luvassa tiistaina, jolloin hiihdetään normaalimatkan kilpailu. Huippuonnistuminen ensimmäisellä henkilökohtaisella matkalla antaisi potkua myös loppukisoja ajatellen.