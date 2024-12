Poliisi esittää tänään vangittavaksi 20-vuotiasta miestä Espoon Suvelan ampumisesta. Poliisi epäilee miestä murhasta. Vangitsemisoikeudenkäynti järjestetään tänään kello 11 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

MTV Uutiset on paikalla vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Poliisi otti ampumispäivän iltana 5. joulukuuta useita henkilöitä kiinni ampumiseen liittyen. Tapauksen tutkinnanjohtaja Marko Forss Helsingin poliisista kertoo, että heidät on nyt vapautettu.

Forss ei kommentoi sitä, ovatko kyseiset henkilöt kuitenkin edelleen epäiltyinä ampumiseen liittyen.

– Sitä en rupea spekuloimaan. Mutta vaikka joku vapautettaisiin, häntä voidaan edelleen epäillä tietyn tasoisesti rikoksesta, Forss sanoo MTV:lle.

Forss kertoo, että poliisi selvittää edelleen henkirikoksen yhteyttä katujengeihin.

– Myös motiivia on selvitetty. Jonkinlaisia näkökulmia meillä on, mutta niitä ei voida avata niin kauan kuin yksi epäillyistä on karkuteillä, Forss sanoo.

Poliisi ei kommentoi sitä, minkälaisesta osallisuudesta murhaan 20-vuotiasta miestä epäillään.

Poliisi etsii edelleen yhtä

Poliisi on aiemmin etsintäkuuluttanut jengimurhaksi epäillystä teosta toisen miehen, 19-vuotiaan Dijar Güzelin.

Forss kertoo, että poliisi on saanut ”hyvä määrän” vihjeitä Güzelin liikkeistä.

– Ilmoituksia on tehty myös hätäkeskukseen. Partiot ovat tehneet tarkastuksia vihjeiden perusteella, mutta mies on edelleen tavoittamattomissa, Forss kertoo.

– Toivomme vihjeitä kansalaisilta edelleen niin kauan kuin hän on karussa.

Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä, että Güzel saattaa yrittää paeta ulkomaille. Forss ei kommentoi sitä, uskooko poliisi epäillyn jo päässeen rajan yli.

– Siihen en ota kantaa. Poliisi edelleen etsii häntä.

Epäillyllä rikostaustaa

Espoon Suvelassa tapahtui joulukuun 5. päivä julkisella paikalla ampuminen, jossa kuoli alle 20-vuotias mies. Poliisi on aiemmin kertonut epäilevänsä, että henkirikos liittyy katujengeihin.

MTV:n tietojen mukaan nyt vangittavaksi esitetty 20-vuotias on tuomittu aiemmin ryöstön yrityksestä ja huumausainerikoksesta. Tuomioistuimen ratkaistavina ovat parhaillaan syyteet törkeästä huumausainerikosesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.