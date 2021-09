Suurpankin asiantuntija ennustaa osakekauppaan kuoppaista jaksoa: "On tuskallista olla varovainen nousevilla markkinoilla"

– Osakemarkkinoiden on vain syytä sulatella 18 kuukautta jatkunutta nousuaan. Salkunhoitajat vaativat jatkossa lisää näkyvyyttä vuoden 2022 tuloksiin, Levkovich summaa.

USA:n yritysverotuksen kiristyminen on villi kortti

Yhdysvaltain yritysverotuksen kiristyminen on villi kortti. Jos yritysverotus kiristyy, se syö S&P 500 -yhtiöiden tuloksia ja mahdollisuuksia maksaa osinkoja.

"Ahneus on ollut voimakas ajuri"

Citin Levkovich muistuttaa, että S&P 500 -yhtiöiden tuloskehitys on tänä vuonna ylittänyt useimpien markkinatoimijoiden odotukset. Sen lisäksi Yhdysvaltain keskuspankki on avokätisellä politiikallaan ohjannut sijoittajat kohti osakkeita.

Citi laskee, että USA:n osakerahastoihin on tänä vuonna virrannut yli 500 miljardia dollaria.

– Ahneus on ollut voimakas ajuri. On tuskallista olla varovainen nousevilla markkinoilla, Levkovich kirjoittaa sähköpostiviestissään.

Tälle vuodelle Citi on nostanut S&P 500 -yhtiöiden yhteenlaskettua tulosennustetta yli 20 prosenttia. Samaan aikaan tilanne on se, että sijoittajien euforiaa ja paniikkia mittaava Citin indeksi on ”huolestuttavalla tasolla”.