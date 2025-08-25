Suora lähetys: SDP kokoontuu puimaan puolueen suosiota ja suuntaviivoja

Julkaistu 56 minuuttia sitten
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

SDP:n eduskuntaryhmä kokoontuu Lappeenrannassa. Katso suoraa lähetystä kello 13.30 alkaen.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous käynnistyy tänään Lappeenrannassa. Kaksipäiväisessä kokouksessa käsitellään ajankohtaista poliittista tilannetta, joka on gallupeissa johtavalle puolueelle edullinen.

MTV Uutiset näyttää tilaisuuden lehdistölle avoimen osuuden suorana. Voit seurata lähetystä videolta artikkelin alusta kello 13.30 alkaen.

Ennen virallisen kokouksen alkua pidetään hiljainen hetki viime viikolla kuolleen kansanedustajan Eemeli Peltosen muistolle. Muistohetken voit katsoa MTV Uutiset Liven kautta.

