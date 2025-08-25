Ministeri Tavio ei kannata lasten tuomista hoitoon Gazasta Suomeen

Tavio ei usko asian etenevän ilman perussuomalaisten tukea.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sanoo, että sairaalahoitoa tarvitsevien palestiinalaisten lapsien tuominen Gazasta Suomeen ei vaikuta olevan edes loukkaantuneiden lasten itsensä kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

– Enkä näe sitä ainakaan kehitysrahoituksen tai humanitäärisen rahoituksen kannalta kovin kustannustehokkaana vaihtoehtona, hän sanoi suurlähettiläspäivien yhteydessä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi selvittää, voisiko Gazasta tuoda lapsia Suomeen sairaalahoitoon.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä viestitti sen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että Orpon linjaus oli erikoinen siinä mielessä, "ettei tästä vaikuta olevan tietoa hallituksessa".

Tavio ei usko, että keskustelu sairaalahoitoa tarvitsevien palestiinalaisten lapsien tuomisesta Suomeen voi edetä maan hallituksessa ilman, että perussuomalaiset tukee toteutusta.

– Tähän varmasti tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä, jos tällaista lähdettäisiin toteuttamaan, joten näin ollen en itse arvioi sen olevan realistista.

Tavion mukaan ainakaan häneltä asiasta ei ollut etukäteen kysytty mielipidettä.

– Jos toisaalta oltaisiin, olisin sanonut suhtautuvani siihen kielteisesti.