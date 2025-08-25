Ministeri Tavio ei kannata lasten tuomista hoitoon Gazasta Suomeen

Ville Tavio istuu pöydän ääressä suurlähettiläskokouksessa.
Lehtikuva
Julkaistu 25.08.2025 14:03

MTV UUTISET – STT

Tavio ei usko asian etenevän ilman perussuomalaisten tukea.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sanoo, että sairaalahoitoa tarvitsevien palestiinalaisten lapsien tuominen Gazasta Suomeen ei vaikuta olevan edes loukkaantuneiden lasten itsensä kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

– Enkä näe sitä ainakaan kehitysrahoituksen tai humanitäärisen rahoituksen kannalta kovin kustannustehokkaana vaihtoehtona, hän sanoi suurlähettiläspäivien yhteydessä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että Suomi selvittää, voisiko Gazasta tuoda lapsia Suomeen sairaalahoitoon.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä viestitti sen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että Orpon linjaus oli erikoinen siinä mielessä, "ettei tästä vaikuta olevan tietoa hallituksessa".

Tavio ei usko, että keskustelu sairaalahoitoa tarvitsevien palestiinalaisten lapsien tuomisesta Suomeen voi edetä maan hallituksessa ilman, että perussuomalaiset tukee toteutusta.

– Tähän varmasti tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä, jos tällaista lähdettäisiin toteuttamaan, joten näin ollen en itse arvioi sen olevan realistista.

Tavion mukaan ainakaan häneltä asiasta ei ollut etukäteen kysytty mielipidettä.

– Jos toisaalta oltaisiin, olisin sanonut suhtautuvani siihen kielteisesti.

Lisää aiheesta:

Pääministeri Orpo Ylelle: Suomi selvittää palestiinalaisten lasten tuomista hoitoon SuomeenVasemmistoliiton Koskela Orpolle: Onko asiallista, että kokoomuksen kansanedustaja irvailee Gazasta somessa?Ministeri Tavio ei pyörrä päätöstään Ukraina-liittoumasta: "Hallitusohjelman mukainen"Ben Zyskowicz soimaa hallitusta al-Holin leirin naisten kotiutuksista: "Luuleeko joku, että virkamies olisi ominpäin tuonut Suomeen aikuisia?"Puolustusministeri Kaikkonen: Kotiutettujen suomalaisten turvallisuusuhkaa on syynättävä – Maria Ohisalolta piikki kokoomukselleIsis-naisia ja lapsia koskevan kiistan keskiöön joutunut Pekka Haavisto pyysi anteeksi virkamieheltä, jota ministerin väitetään painostaneen
GazaVille TavioPerussuomalaisetIsraelin ja Hamasin sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Gaza