Presidentti Stubb kertoi Venäjä-huolestaan: "Ei tule olemaan turvallinen tila"

Yksi tämän vuoden kansainvälisistä vieraista on Hollannin pääministeri Mark Rutte , jota povataan sotilasliitto Naton seuraavaksi pääsihteeriksi. Rutten valinnasta kysyttiin myös Stubbilta lehdistötilaisuudessa.

– Tämän suhteen ei ole mitään varasuunnitelmaa, eikä mielestäni sellaista edes tarvita, Stubb sanoo.



– Minusta se on hyvä asia liittolaisillemme ja Euroopalle. Ruttella on vahva transatlanttinen side, ja hän on toiminut 13 vuotta Hollannin pääministerinä. Häntä arvostetaan laajasti.