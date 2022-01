Suurin osa Suomen olympiaurheilijoista suuntaa Pekingiin ensi keskiviikkona – yksi kysymys yhä vailla vastausta: "Käydään edelleen neuvotteluja"

Huolellisesta valmistautumisesta huolimatta Suomen joukkueessa on todettu viimeisten kuukausien aikana koronatartuntoja. Yksi sairastuneista on Suomen olympiatoivo Ilkka Herola, joka sai positiivisen koronavirustuloksen alkuvuodesta.

Kysymysmerkkejä yhä ilmassa

– Sen verran helpotusta on tullut järjestäjien suunnalta, että jos tuo tartunta on ollut lähiviikkoina niin neljä negatiivista koronatestiä vaaditaan ennen matkalle lähtöä, mutta kaikki neljä testi voi ottaa ihan lähtöpäivän kynnyksellä.

Hyviä kokemuksia Tokiosta

– Se on tietysti ihan valtava pettymys urheilijalle ja tietenkin urheilijan lähipiirin täytyy olla siinä tukena. Päätöksenteollisesti se on kuitenkin selkeä tilanne eli tartunnan saaneen täytyy eristäytyä ja pitää varmistaa, että tartunta ei pääse leviämään.

Koronatartunnasta hiljattain parantuneiden kohdalla tilanne on hankalampi.

– Kun koronatartunasta on riittävästi aikaa ja henkilö on oireeton, hän ei tautia enää levitä eikä tartuta virusta toisiin. Lääketieteellisesti ollaan hyvin yksimielisiä siitä, että eristyksissä ei tarvitse olla ja urheilija voi toimia täysin normaalisti. On todella suuri vääryys jos urheilijat eivät tällaisessa tilanteessa pääsisi matkaan.