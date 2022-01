Pekingin olympialaisten lipunmyynti lopetettiin vain runsas kaksi viikkoa ennen kisoja

Täysin tyhjillään lehterit eivät kuitenkaan olympialaisissa ammota, sillä järjestäjät aikovat kutsua paikalle "kohdennettuja" katsojia tarkoin koronavarotoimin. Sama käytäntö on voimassa Pekingin paralympialaisissa.

Kisajärjestäjät eivät Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n kotisivuilla julkaistussa tiedotteessaan täsmentäneet, millä periaatteella kutsuliput jaetaan. Syynä yleisestä lipunmyynnistä vetäytymiseen on huoli koronavirustilanteen pahenemisesta.

Alun perin suunnitelmissa oli, ettei katsomoihin oteta yleisöä ulkomailta, mutta Manner-Kiinassa asuvat olisivat voineet ostaa lippuja tiukoin koronavarotoimin. Tästä suunnitelmasta on nyt luovuttu.

Pekingissä käytössä tiukat varotoimet

Pekingin olympialaisten on määrä alkaa 4. helmikuuta. Kisat lähestyvät koronapaineessa, ja miesten jääkiekkoturnauksessa ei nähdä NHL-pelaajia.

Kaiken kaikkiaan Pekingissä on määrä nähdä lähes 3 000 urheilijaa. Urheilijoilta ja kisoihin saapuvilta median edustajilta vaaditaan täysi rokotesuoja, tai muutoin edessä on kolmen viikon karanteeni Pekingiin saavuttaessa. Poikkeuksen määräykseen tekevät henkilöt, joilla on perusteltu lääketieteellinen syy rokottamattomuudelle.