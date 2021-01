Suurin osa maailman valtioista ei ole antanut vielä yhtäkään koronarokotetta – köyhät maat jäävät kilpajuoksun hännille

Globaalin rokotusurakan etenemisestä raportoivat muiden muassa Oxfordin yliopiston ja Global Change Data Lab -järjestön yhteissivusto Our World in Data sekä uutistoimisto Bloomberg.

Lisäksi taulukoissa lasketaan annettuja rokoteannoksia, mikä ei ole sama asia kuin rokotettujen ihmisten määrä, sillä useimpia rokotteita on annettava kaksi annosta per ihminen.

Israel pitää vauhtia yllä

Esimerkiksi tuorein tieto Kiinasta on Bloombergilla tammikuun 8. päivältä, jolloin rokotteita oli annettu 9 miljoonaa. Our World in Datalla uusin tieto Kiinasta on tammikuun 13. päivältä eli keskiviikolta, jolloin luku näyttää 10:tä miljoonaa. Maan valtavan väkiluvun vuoksi tämäkään luku ei silti nosta Kiinaa sataa ihmistä kohti annettujen annosten määrässä muiden ohi.