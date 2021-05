Seychellit on rokotekattavuuden mallimaa, mutta se ei ole estänyt koronaa leviämästä kahdenkaan rokotteen jälkeen: "Hälyttävä löydös"

Hieman alle 100 000 asukkaan Seychellit on saanut kokoonsa nähden huomattavan määrän koronavirusjulkisuutta.

1600 kilometriä Afrikasta itään sijaitsevan saarivaltion koronavirusrokotusohjelma on edennyt sellaista tahtia, että esimerkiksi Euroopan maat jäävät kauas taakse. Ensimmäisen rokotteen on maassa saanut 70 prosenttia väestöstä, kertoo The New York Timesin laskuri. Täysin rokotettujakin on 62 prosenttia.

Juhlitusta esimerkistä on kuitenkin tulossa varoittava esimerkki sen suhteen, miten koronarokote ei poista tartuntapiikkien mahdollisuutta.

Vielä huhtikuussa Seychelleissä todettiin vain noin 50 koronatartuntaa per viikko. Nyt tartuntojen määrä on kivunnut 400:n viikkotasolle.

37 prosenttia uusista koronatapauksissa on henkilöillä, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

– Pintapuolisesti arvioituna kyse on hälyttävästä löydöksestä, tohtori Kim Mulholland toteaa The New York Timesin mukaan.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kiinnittää huomiota siihen, että vaikka täysin rokotettuja on jo yli 60 prosenttia, niin se ei ole riittävän suuri luku.

– Tiettyä tarkkaa prosenttilukua ei voi kuitenkaan sanoa. Siihen vaikuttaa monta asiaa, kuten väestössä olemassa oleva immuniteetti, rokotteen antama suoja ja väestön käyttäytyminen. Selvästikään 60 prosentin kattavuus ei ole taannut laumasuojaa Seychelleillä, Rämet sanoo.

Kiinalaista ja Astra Zenecaa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Seychellien tilanne on "monimutkainen" ja sitä tutkitaan parhaillaan.

Kaksi rokoteannosta saaneista 57 prosenttia on rokotettu kiinalaisen Sinopharmin tuotteilla. Loput 43 prosenttia on rokotettu Astra Zenecalla.

WHO on hyväksynyt Sinopharmin rokotteen hätäkäyttöön. Lisärokotteille on huutava tarve, sillä maailmanlaajuista rokotuskampanjaa hidastaa ennen kaikkea annosten puute.

Seychellien tapauksessa syyttävä katse on kääntynyt osin Sinopharmin suuntaan. Yhtiö kertoo rokotteen tehon olevan 78,1 prosenttia. Brasilialaisen tutkimukseen mukaan Sinopharmin rokotteen teho on kuitenkin vain 50 prosenttia.

– Heillä on käytössä Astra Zenecan Intiassa lisenssillä valmistettua rokotetta ja kiinalaista rokotetta. Näistä tiedetään, että suojateho lievää koronatautia vastaan ei ole samalla tasolla kuin Biontech-Pfizerin ja Modernan rokotteilla, rokotetutkimuskeskuksen johtaja Rämet toteaa.

– Varsinainen kysymys on, kuinka hyvin rokotteet suojaavat vaikealta tautimuodolta, sairaalahoidolta ja kuolleisuudelta, Rämet jatkaa.

Maaliskuun lopussa WHO totesi, että tutkimustietoa Sinopharmin tehosta vanhemmissa ikäryhmissä ja muissa riskiryhmissä ei ole tarpeeksi.

Tutkijoiden mukaan tämänkaltaiset tartuntaketjut ovat sinällään normaali ilmiö, koska rokotteet eivät ole 100-prosenttisen tehokkaita.

– Ihmiset ehkä ovat saaneet tartunnan, mutta he eivät ole sairaita. Vain muutamat ovat kipeitä, Seychellien presidentti Wavel Ramkalawan totesi.

Sairaalahoitoon päätyneistä tartunnan saaneista 80 prosenttia on maan terveysministeriön mukaan rokottamattomia.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Sinopharmin rokotteen kritisoinnissa on kyse länsimaiden tyypillisestä kritiikistä Kiinaa kohtaan.

