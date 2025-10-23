Useat suuret yhtiöt ilmoittavat tuloskunnostaan torstaina. MTV seuraa päivän antia tässä jutussa.
Metson tulos parani vuoden kolmannella neljänneksellä
Kaivosteknologiayhtiö Metson liikevoitto nousi heinä–syyskuussa vuodentakaisesta ja oli 205 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tulos oli 185 miljoonaa.
Myös yhtiön liikevaihto oli nousujohteinen ja kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä kymmenen prosenttia noin 1,3 miljardiin euroon.
Yhtiön toimitusjohtaja Sami Takaluoma sanoo tiedotteessa olevansa vakuuttunut siitä, että Metso on nyt vahvempi kuin koskaan. Hänen mukaansa muun muassa metallien hintojen pysyminen hyvällä tasolla on ylläpitänyt yhtiön vahvaa kysyntää.
Stora Enson tulos putosi selvästi
Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos putosi heinä-syyskuussa 28 prosenttia. Tulos oli 126 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 175 miljoonaa euroa.
Yhtiön mukaan tuloksen taustalla on Oulun uuden pakkauskartonkilinjan ylösajo, jonka negatiivinen vaikutus oli vuosineljänneksellä 45 miljoonaa euroa.
Stora Enson liikevaihto puolestaan kasvoi prosentin ja oli 2,28 miljardia euroa. Vaisuun liikevaihdon kasvuun vaikutti yhtiön mukaan myös Oulun uuden linjan käynnistys sekä sahayhtiö Junnikkalan ostaminen.
Koneen saamat tilaukset kasvoivat usean prosentin
Hissiyhtiö Koneen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 0,3 prosenttia. Liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 2,76 miljardia euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,75 miljardia euroa.