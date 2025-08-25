Festivaalikaaos: Myrskytuuli kylvi tuhoa Burning Manissa

Maailmankuulu festivaali joutui viikonloppuna hurjan hiekkamyrskyn riepottelemaksi.
Yhdysvalloissa, Nevadan osavaltiossa, järjestetyssä Burning Man -musiikkitapahtumassa myrskytuuli tuhosi telttaleirejä ja kaatoi rakennelmia.
Lauantaina alkanut myrsky tuhosi telttojen lisäksi ainakin yhden festivaalin suurista taideteoksista. Tuulenpuuskien nopeudet olivat jopa yli 20 metriä sekunnissa.
Festivaalin somekanavissa sekä osallistujia että henkilökuntaa kehotettiin vahvistamaan leirien rakenteita ja välttämään ajamista huonon näkyvyyden aikana.
Äärimmäisten sääolojen vuoksi festivaalialueen sisäänpääsy suljettiin sunnuntaina usean tunnin ajaksi. Jonot venyivät pahimmillaan jopa kahdeksan tunnin mittaisiksi.
– Pahin, mitä olen nähnyt 19 vuoden aikana – ja suurin vahinko, jonka olen koskaan kokenut leirilläni, eräs käyttäjä kuvaili olosuhteita festivaalin Facebook-sivuilla.
Alueelle annettiin sunnuntaina vakavan tuulivaroituksen lisäksi myös tulvavaroitus.
Burning Man järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1986 San Fransiscossa. Nevadan Black Rock Desertissä festivaali on järjestetty 1990-luvulta lähtien.
Katso yllä olevalta videolta, millaista tuhoa myrsky sai aikaan.