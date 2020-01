Suurhiekkasäkit suojasivat suomalaissotilaita iranilaisohjuksilta – eversti kertoo, palaavatko myös lomilla olleet sotilaat Irakiin iskusta huolimatta

Hirvosen mukaan pommisuoja on rakennettu kaikkiin Yhdysvaltain liittouman tukikohtiin. Sen tarkoitus on suojautua niin sanotulta epäsuoralta tulelta, eli tykistöltä, raketeilta ja kranaateilta.

Suomalaiset rauhanturvaajat pysyvät toistaiseksi Irakissa, missä heillä on meneillään koulutustehtävä. Tehtävä on kuitenkin ollut perjantaista saakka keskeytettynä Yhdysvaltain tekemän tuhoisan lennokki-iskun ja sitä seuranneiden levottomuuksien takia. Suomalaisia sotilaskouluttajia Irakissa Puolustusvoimien päiväämättömässä arkistokuvassa.

– No, me tietysti näiden tapahtumien seurauksena arvioimme koko ajan, mikä tilanne siellä on. Tämän hetken tiedon mukaan palvelusvapailta palataan Erbiliin ihan normaalisti. Mutta jos tilanne oleellisesti heikkenee ja iskut jatkuvat, tilannetta arvioidaan uudestaan, Hirvonen vahvistaa.

Evakuointiin useita vaihtoehtoja

– Meillä on voimassa olevat evakuointisuunnitelmat, jotka on nyt tarkastettu. Tilanteesta riippuen meillä on kyky evakuoida henkilöstö nopeastikin pois. Mikäli poliittiset päätökset koko koalition evakuointia edellyttävät, evakuointi on hallitumpi, jolloin myös kaikki materiaali saadaan hallitusti paikalta saadaan.