Suomalaissotilaita ei kotiuteta Irakista, vaikka operaatio "lienee historiamme vaarallisin" – tällainen oli suomalaisten tukikohtaan kohdistettu ohjusisku

Akuutti tilanne on Kanervan mukaan kuitenkin nyt ohi eikä Suomi ole vetämässä joukkojaan pois Irakista Iranin iskun jälkeen.

Miksi suomalaisten vetämistä pohdittiin?

Puolustusvaliokunnan ylimääräinen kokous tarvittiin, koska Irakin turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi.

Suleimanin on kerrottu pitkään olleen Yhdysvalojen tappolistalla.

Mihin Iran iski?

Millainen isku oli Erbilissä?

Hänen mukaansa varoitus on voinut tulla yhdysvaltalaisjoukkojen tiedustelutiedon avulla tai poliittista reittiä. Iranin tiedetään varoittaneen Irakin sotilasjohtoa tulevista iskuista.

Mitä Suomi tekee Irakissa?

Suomen sotilaat osallistuvat Pohjois-Irakin Kurdistanissa Yhdysvaltojen johtamaan OIR-operaatioon, jonka tarkoituksena on kouluttaa kurdien Peshmerga-joukkoja ja irakilaissotilaita taistelussa ääri-islamistista Isis-järjestöä vastaan.

Suomen vahvuus Erbilissä on noin 80 sotilasta, joista noin kaksi kolmasosaa on reserviläisiä. Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 2015.