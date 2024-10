"Kaikkeen tottuu": Tällaista on Suomen rauhanturvaajien elämä nyt Libanonissa, johon Israel kohdistaa iskujaan

Suomen maavoimien esikunta kertoi perjantaina, että suomalaiset rauhanturvaajat jatkavat tehtäviään kiihtyneistä taisteluista ja Israelin iskuista huolimatta. Turvatoimia on tiukennettu ja evakuointisuunnitelmat tehty valmiiksi.

– Tulenkäyttö on jatkuvasti lisääntynyt operaatioalueella ja sen ulkopuolella, Honkanen kuvaili tiedotteessa.

Honkasen mukaan suomalaisjoukko on pystynyt reagoimaan ja sopeutumaan tilanteeseen saamansa koulutuksen avulla.

– Joukko on saanut laadukkaan koulutuksen, jonka aikana harjoiteltiin kaikkia mahdollisia tilanteita varten, vaativiakin. Juuri tähän joukko on koulutettu, hän sanoi.

Keskiviikkona tunnelmat olivat hyvät

– Aika paljon olemme olleet pommisuojissa, koska Israelin asevoimat on ilmoittanut meille etukäteen, että nyt kannattaa mennä sinne, että voi tulla heidän ammuntaansa lähelle. Toki me niitä melko orjallisesti noudatamme, ettei tule turhia vahinkoja, Honkanen kertoi.

Honkasen mukaan viime kuukausien aikana on kiinnitetty enemmän huomiota turvallisuuteen. Suojarakenteita on vahvistettu ja valvontaa on tehostettu.