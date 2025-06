Tylyä kertomaa: Seurat yksimielisesti pettyneitä Korisliigan tilaan – liitto vastaa kritiikkiin

MTV Urheilun teettämä seurakysely paljasti yksimielisen tyytymättömyyden Korisliigan tilaa kohtaan. Suomen koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm ei näe tilannetta yhtä huolestuttavana.

MTV Urheilu sai kyselyyn vastauksen kaikilta muilta Korisliigan seuroilta paitsi BC Nokialta ja Helsinki Seagullsilta, joiden taloudellisista ongelmista on uutisoitu viime aikoina. Uusia omistajia etsivä Seagulls sai torstaina liigalisenssin, konkurssihakemuksen jättänyt BC Nokia ei.

Vastauksista nousi esiin varsinkin yksimielinen tyytymättömyys Korisliigan nykytilaa kohtaan. Seuroissa on yleisesti vahva kanta siitä, ettei Koripalloliitto ole tehnyt tarpeeksi pääsarjan vetovoiman eteen.

– Koripalloliitolla on tässä kohtaa klassinen peiliin katsomisen paikka. Puheet korisliigasta ykköstuotteena eivät ole toistaiseksi konkretisoituneet teoiksi ja tämän suhteen on välttämätöntä saada konkreettista kehitystä nopeasti aikaiseksi. Kirjaimellisesti pallo on nyt liitolla, Bisonsin joukkueenjohtaja Heikki Perho linjasi vastauksissaan.

– Seurojen näkövinkkelistä Korisliigalla ei liiton silmissä ole sitä arvoa, mikä sille kuuluisi koriksen päätuotteena. Se tuntuu välillä olevan vain välttämätön paha, KTP:n puheenjohtaja Jyrki Lindström lisää.

Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholm ei allekirjoita näkemyksiä.

– Kyllä me kohtuullisen tyytyväisiä olemme. Tietysti asioita voi aina tehdä paremmin, muun muassa kasvaneet yleisömäärät esiin nostava Westerholm perustelee.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Seagulls ja Karhubasket kohtasivat kevään finaaleissa. Seagullsin tulevaisuus on hämärän peitossa.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

Eräs seurapomo toteaa, että on mahdoton nähdä, että Korisliigaa voisi pelata ilman merkittävää Suomen Koripalloliiton roolia. Tästä roolista on kutenkin koviakin näkemyksiä.

– Nykyisellään ei (ole) roolia. Kehittäminen puuttuu ja varsinkin myyntipanostukset, Kouvojen toimitusjohtaja Tommi Alastalo alleviivaa.

Koripalloliitolta pyydetään apua varsinkin myyntiin ja markkinointiin valtakunnallisella tasolla.

Monissa seuroissa koetaan, että näissä asioissa Korisliiga jää miesten maajoukkueen eli Susijengin varjoon.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Susijengi on Korisliiton ykköstuote. Tulevan syksyn EM-kisoja pelataan myös Tampereella.Lehtikuva

Seuroissa tunnustetaan kuitenkin myös se, että niillä on osaltaan paikallisesti iso vastuu markkinoinnista ja viestinnästä. Tätä Westerholmkin korostaa.

– Omalla paikkakunnalla pitää pystyä olemaan puhutteleva ja tunnettu, hän perustelee.

Kyselyn perusteella ei yhdessäkään seurassa talousluvuilla juhlita. Jossain jopa todettiin taloudellisen toimintakyvyn olevan heikko.

– Seurat ovat nostaneet kilpavarustelulla palkkiot aivan järjettömiin summiin ja odotukset katsojamääristä tai muusta rahoituksesta ovat epärealistisia, Tapiolan Hongan toiminnanjohtaja Anne Eklund selvittää.

– Tarvitsemme lisää pelejä, koska pääsylipuista tulee merkittävä osa seuran tuloista, Karhubasketin toiminnanjohtaja Mikko Katajisto toteaa.

Nämä ongelmat nostetaan varmasti pöydälle, kun Korisliigan ylimääräinen seurakokous järjestetään juhannusviikolla.

Westerholm näkee pääsarjan tilanteen toisenlaisena kuin seurat. Kuuntele Westerholmin kommentit kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta, jossa Tulosruudun kattava juttu aiheesta.