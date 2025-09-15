Suomen miesten koripallomaajoukkueen otteet ovat liikuttaneet EM-kotikisojen pääsihteeri Ari Tammivaaraa.

Susijengi aloitti EM-turnauksen vahvasti Tampereella ja liisi mitalitaisteluun pudotuspeleissä Latvian Riiassa, lopputuloksena neljäs sija. Koripallovaikuttaja ja EM-kotikisojen pääsihteeri Ari Tammivaara kiteyttää, että kisoista jäi todella hyvä maku.

– Kotiturnaus onnistui äärimmäisen hyvin. Kaikilta sidosryhmiltä palaute ei ole ollut pelkästään hyvää, vaan se on ollut erinomaista. Totta kai tähän päälle vielä, että Susijengi pelasi kotona jo hyvin ja sitten Riiassa tullut sensaatiomenestys jatkaa tätä hyvää fiilistä, Tammivaara kommentoi maanantaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Yksinäisten susien sijaan Suomella hääri jälleen tositoimissa veren haistanut, ääriyhtenäinen susilauma.

– Minun mielestäni meillä oli nimenomaan J-sanalla Joukkue. Totta kai tiedämme meidän syömähampaamme, mutta kokonaisuutena kyllä tuo porukka on Joukkue isolla J:llä, Tammivaara alleviivasi.

Koripallovaikuttajalla on pitkä tausta lajin parista eri tehtävissä. Valmentajanakin menestystä niittänyt Tammivaara on operoinut sittemmin myös muun muassa Suomen Koripalloliiton valmennuspäällikkönä ja Koripalloliiton toimitusjohtajana ja nähnyt kaikkiaan lajia monelta kantilta.

Susijengin loisto on liikuttanut miestä.

– Olen ollut mukana sieltä ihan alusta asti, kun Susi-identiteettiä on rakennettu. On helppo myöntää, että iso mies on itkenyt, hän tunnusti.

3:18 Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi: "Uskomaton nippu ja hattu nousee päästä."