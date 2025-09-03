Jymypaukku lähellä: Karu EM-kohtalo uhkaa hallitsevaa mestaria

Koripallon hallitseva Euroopan mestari Espanja joutui EM-kisoissa selkä seinää vasten, kun se hävisi Italialle 63–67.
Kolme vuotta sitten EM-kultaa vuollut Espanja on ollut käynnissä olevissa EM-kisoissa yllättävissä vaikeuksissa. Joukkue hävisi heti avausottelunsa Georgialle, mutta voitti kuitenkin Kyproksen ja Bosnia-Hertsegovinan.
Tiistaina Espanja koki turnauksen toisen tappionsa, kun Italia otti voiton lukemin 67–63. Tappio löi Espanjan tukalaan asemaan, sillä joukkue voi hyvinkin jäädä kokonaan jatkopelien ulkopuolelle.
Espanja kohtaa lohkovaiheen viimeisessä ottelussaan lohkoa johtavan Kreikan. Espanjan kanssa tasapisteissä olevat Bosnia-Hertsegovina ja Georgia pelaavat puolestaan vastakkain.
Mikäli Espanja häviää Kreikalle ja Bosnia-Hertsegovina kukistaa Georgian, päättyvät Espanjan kisat nololla tavalla jo alkulohkoon.
C-lohkon ratkaisevat ottelut pelataan torstaina.