Vierailulla esillä ovat muun muassa puolustusyhteistyö ja Itämeren alueen turvallisuus.

Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään kaksipäiväisen valtiovierailun Latviaan yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailulla esillä ovat muun muassa Suomen ja Latvian kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, puolustusyhteistyö, Itämeren alueen turvallisuus, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle sekä Lähi-idän tilanne.

Latvian presidentti Edgars Rinkevics ottaa presidenttiparin aamupäivällä vastaan Riian linnalla. Stubbin ja Rinkevicsin on sen jälkeen määrä keskustella muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista, Euroopan turvallisuudesta ja ajankohtaisista globaaleista kysymyksistä. Keskustelujen päätyttyä presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Riian linnasta presidentit siirtyvät Vapauden muistomerkille, jossa seuraa yleisölle avoin seppeleenlaskuseremonia. Päivän aikana Stubb vierailee myös Latvian ministerineuvostossa, Latvian miehitysmuseossa sekä Riga Stradins -yliopistossa. Päivän päätteeksi presidenttipari osallistuu Rinkevicsin isännöimälle juhlaillalliselle Riian linnassa.

Keskiviikkona presidenttipari vierailee Liepajan rannikkokaupungissa. Stubbin ohjelmassa on muun muassa käynti Latvian merivoimien laivastotukikohdassa.

Stubb ja Rinkevics tapasivat jo sunnuntaina Riiassa Suomen koripallomaajoukkueen historiallisessa EM-pronssiottelussa. Kreikka kukisti Susijengin dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Stubbin edeltäjä, presidentti Sauli Niinistö teki valtiovierailun Latviaan viimeksi vuonna 2013.