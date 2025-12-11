Presidentti Alexander Stubb aloittaa torstaina valtiovierailun Hollantiin puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

Vierailulla ovat esillä Suomen ja Hollannin kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen, kokonaisturvallisuus, energia- ja meriteollisuus sekä tuki Ukrainalle.

Vierailu käynnistyy Amsterdamissa, jossa kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Maxima ottavat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin.

Seremonioiden jälkeen presidentti Stubb vierailee Amsterdamin yliopistolla, jossa hän luennoi monenkeskisestä yhteistyöstä ja kansainvälisen politiikan murroksesta sekä tapaa opiskelijoita.

Päivän päätteeksi presidenttipari osallistuu kuningasparin isännöimälle juhlaillalliselle kuninkaanlinnassa.

Lue myös: Halukkaiden koalitio kokoontuu tänään

Agendalla turvallisuus ja Ukraina

Vierailu jatkuu perjantaina Haagissa, jossa Stubb ja kuningas Willem-Alexander tutustuvat aamupäivällä Naton tietojärjestelmävirastoon.