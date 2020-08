Epidemia kiihtyy nyt Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa – Latinalainen Amerikka ohitti Euroopan koronakuolemien määrässä

Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa leviämistahti puolestaan näyttää hieman hidastuneen edellisviikosta. Maailman terveysjärjestö WHO varoitti perjantaina, ettei Afrikan vielä kannata tuudittautua siihen, että tilanne olisi hyvä, vaikka leviäminen näyttää monessa maassa nyt hidastuvan.

Afrikassa todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan rajapyykin. Tartuntalukujen uskotaan kuitenkin olevan todellisuudessa paljon suurempia, sillä monissa mantereen maissa terveydenhuolto on ontuvaa ja koronatestien tekeminen rajallista.

Suhteellisesti suurimpia tartuntalukuja on Afrikassa raportoitu muun muassa Etelä-Afrikassa, Djiboutissa ja Gabonissa.Yli puolet maanosan tartunnoista, yli 538 000, on todettu Etelä-Afrikassa.

Koronaan liittyviä kuolemia maassa on todettu noin 9 600, eli noin 160 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden.

Etelä-Afrikassa on todettu määrällisesti viidenneksi eniten tartuntoja maailmassa. Edellä ovat Yhdysvallat, Brasilia, Intia ja Venäjä.Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on todettu noin 19 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia on tiedossa AFP:n mukaan noin 715 000.