Tuomioistuin totesi saksalaispoliitikon entisen avustajan syylliseksi yli 20 vuotta kestäneeseen vakoiluun, joka kohdistui sotilaskuljetuksiin ja Euroopan parlamenttiin.
Dresdenin oikeusistuin tuomitsi tiistaina Saksan kansalaisen lähes viiden vuoden vankeusrangaistukseen vakoilusta Kiinan hyväksi, kertovat uutistoimisto Reuters ja BBC.
"Jian Guo" -nimellä oikeudessa kutsuttu mies toimi saksalaisen oikeistopuolue AfD:n europarlamentaarikon Maximilian Krahin avustajana. Nykyään Krah on edustaja Saksan liittopäivillä.
Oikeuden mukaan Jian Guo välitti tietoja Euroopan parlamentista ja AfD-puolueesta Kiinan tiedustelupalvelulle työskennellessään Krahin avustajana.
Hän myös keräsi tietoja Leipzig/Hallen lentokentältä lähtevistä sotilaskuljetuksista ja puolustusteollisuudessa työskentelevistä ihmisistä.
Hänen apunaan toimi lentokentällä logistiikkayrityksessä työskennellyt nainen.
Syyttäjien mukaan Jian Guo on toiminut Kiinan tiedustelupalveluille jo vuodesta 2002 lähtien. Häntä oli myös syytetty kiinalaisten toisinajattelijoiden ja oppositiohenkilöiden vakoilusta Saksassa.
Lue myös: Supo paljastaa: Näin Putinin kätyrit vakoilevat Suomessa – uusi laki ei olisi Kremlin mieleen
Myös Krah itse tutkinnan kohteena
Reutersin mukaan syytteet avustajaa vastaan nostettiin, kun Krah kampanjoi europarlamenttiin puolueensa kärkiehdokkaana.
Jotkut AfD:n jäsenet pitivät syytteitä yrityksenä mustamaalata Krahia ja puoluetta ennen vaaleja.
Vaikka Krah voitti paikan Euroopan parlamentissa, muut AfD:n mepit sulkivat hänet myöhemmin pois ryhmästä tämän ja muiden kiistojen seurauksena.
Puoli vuotta myöhemmin hän pyrki Saksan liittopäiville yrittäen puhdistaa maineensa. AfD tuli vaaleissa toiseksi ja Krah pääsi edustajaksi.
Krahia itseään tutkitaan tällä hetkellä lahjonnasta ja rahanpesusta liittyen maksuihin kiinalaisille hänen toimiessaan europarlamentaarikkona.
Saksan liittopäivät poisti aiemmin tässä kuussa Krahilta lainsäätäjän koskemattomuuden.
Krah kiistää kaikki syytökset ja sanoo olleensa vakoilun uhri. Hän pitää syytteitä mustamaalaamisena.