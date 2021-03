Supo: Suomessa on henkilöitä, joilla on kyky ja motivaatio toteuttaa terroritekoja – uhka ei ole kohdistunut poliitikkoihin

Supon tuoreen vuosikirjan mukaan Suomessa äärioikeistolaisen terrorismin uhka on kasvanut, ja iskuja on jopa suunniteltu.

– Meille on tullut tietoon, että Suomessakin on henkilöitä, joilla on kyky ja motivaatio toteuttaa terroritekoja. Siinä viitekehyksenä on ääri-ideologinen ajattelu, Supon yhteiskuntasuhteiden päällikön Saana Nilsson kertoo.