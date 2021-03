Supo: Äärioikeistolaisen terrorismin uhka kasvanut Suomessa – "Tilannekuva aiempaa huolestuttavampi"

"Yksinkertaiset iskut todennäköisimpiä"

Kokonaisuudessaan terrorismin uhka Suomessa on Suojelupoliisin arvion mukaan neliportaisen asteikon tasolla kaksi eli kohonnut. Uhkataso on säilynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna, mutta äärioikeiston tilannekuva on aiempaa huolestuttavampi, raportissa todetaan.