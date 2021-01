Suomessa on varauduttava uudenlaisiin uhkiin – väkivaltainen äärioikeisto ja -vasemmisto nostaneet päätään koronapandemian aikana

– Se tarkoittaa, että se on kohonnut ja sehän on ollut sillä samalla tasolla vuodesta 2017 asti, sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen kertoo.

Äärioikeisto ja -vasemmisto ovat uhkia

– Kun Euroopan unionin tasolla on tehty uhka-arvioita, niin koronapandemian aikana väkivaltaisen äärioikeiston ja äärivasemmiston uhka on noussut entistä enemmän esille, Mankkinen kertoo.

– Pohjoismainen vastarintaliike on ollut poikkeus siinä, että sillä on ollut selkeä strategia ja se on pystynyt pitämään itsensä koossa. Nyt se sitten lakkautettiin oikeuden päätöksellä, mutta siinä on sitten toiminnan jatkajia.