Supon päällikkö Antti Pelttari MTV:lle: Vieraat valtiot ovat pyrkineet hankkimaan kansallista turvallisuutta vaarantavia omistuksia Suomesta

Al-Holista palaavien verkostot syventyneet

– Olemme todenneet, että palaavien verkostot ovat syventyneet ja kontaktit tulleet laajemmiksi. Näin on tilanne ollut viime vuosina koko Euroopassa. Suomessakin terrorismin uhka on ollut 3 vuotta kohonneella tasolla. On hyvät perusteet pitää sitä nykyisellä tasolla. Yksittäiset henkilöt, toimijat ja pienryhmät muodostavat edelleen suurimman uhan ideologiasta riippumatta, Pelttari sanoo.

Vankilaradikalisaatio erittäin suuri nouseva uhka

– Se on todellinen uhka ja myös Al-Qaida pyrkii jälleen nostamaan päätään. Euroopassa palaajat muodostavat pitkäkestoisen uhan ja vankilaradikalisaatio on erittäin suuri nouseva uhka. Myös Suomessa se täytyy ottaa huomioon, Pelttari toteaa.

– Tämähän on nouseva ilmiö Euroopassa ja laajemminkin, esimerkkinä Uuden-Seelannin isku. Euroopassa on tapahtunut useita äärioikeistolaisia iskuja, varsinkin Saksassa. Suomessakin se on tämän ideologian osalta mahdollista, kun verkon kautta on niin helppo radikalisoitua, Pelttari sanoo.