Supo sopi Matti Saarelaiselle haastattelua turvallisuusselvitykseen tapaus Timtshenkon vuoksi – pari päivää myöhemmin hänen eroilmoituksensa hyväksyttiin

Epäily: Myötävaikutti kansalaisuushakemuksen käsittelyyn

Saarelainen toimi työurastaan suuren osan supossa, mutta epäilty kansalaisuusasiaan vaikuttaminen liittyi aikaan, jolloin hän oli Ulkomaalaisviraston johdossa. Aiemmin on jo tullut ilmi, että Saarelainen oli neuvonut Timtshenkon tuttavaa Kai Paanasta, että Timtshenko voisi pyytää kansalaisuushakemuksensa käsittelyä nopeutettuna. Näin myös kävi. Saarelainen on itse kiistänyt toimineensa epäasiallisesti, ja hän on kertonut, ettei ole osallistunut Timtshenkon kansalaisuusprosessiin Ulkomaalaisvirastossa.