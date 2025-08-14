Poliisi ampui miestä heinäkuussa Helsingissä – uhkaili sivullisia aseella

Poliisin heinäkuisesta aseenkäytöstä Helsingin Tapanilassa ja Pukinmäessä ei aloiteta esitutkintaa.
Asiasta tiedotti tutkinnanjohtajana esiselvityksessä toiminut syyttäjä torstaina.
Aseistettu epäilty pakeni poliisia eikä totellut virkavallan käskyjä vaan jatkoi kävelemistä. Hän oli myös uhannut sivullisia. Tämän vuoksi poliisi ampui häntä kerran alaraajaan.
– Poliisin menettelyssä on ollut kyse välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttämisestä.
Poliisin tiedotteen mukaan lievemmän tehokeinon käyttäminen ei ollut tilanteessa mahdollista.