Yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa kymmenottelun kultamitalista kamppaillut Sander Skotheim on vetäytynyt kisasta.

Skotheim oli MM-kisan päätöspäivään lähdettäessä kymmenottelussa toisella sijalla, kunnes hänen suorituksensa 110 metrin aidoissa hylättiin. Norjalainen kompuroi juoksussaan aitaan ja kaatoi seuraavan nurin. Pettynyt Skotheim päätti jättää kisansa tämän jälkeen kesken.

Vuosi sitten Skotheimin taistelu olympiakullasta Pariisissa katkesi ilman tulosta jäämiseen seiväshypyssä. Tuolloin hän kuitenkin jatkoi kymmenottelun loppuun auttaen maanmiestään Markus Roothia kultaan kirittämällä tätä 1 500 metrin juoksussa.

Ennen sunnuntain huipennusta Tokion MM-kisoissa kärjessä on Yhdysvaltain Kyle Garland, joka johtaa Saksan Leo Neugebaueria 145 pisteellä. Parhaillaan käynnissä olevan seiväskisan jälkeen jäljellä ovat vielä keihäänheitto ja 1 500 metrin juoksu.