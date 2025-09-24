Italialainen alppihiihtäjä Federica Brignonen kertoo, että hänen toipumisensa jalkaleikkauksesta voi venyä helmikuisten kotiolympialaisten yli. Brignone myöntää, ettei tiedä, koska pystyy palaamaan kilpailuihin.

35-vuotias Brignonen mursi jalkansa kahdesta kohtaa Italian mestaruuskilpailuissa huhtikuussa vain viikkoa maailmancupin päätöskilpailun jälkeen. Hän juhli viime kaudella maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa.

Brignone olisi kunnossa olleessaan yksi Italian suurimmista mitalitoivoista Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa kisattavissa olympialaisissa. Nyt supertähden pääsy olympialaisiin on suuri kysymysmerkki.

– Joillain toipuminen samasta vammasta on kestänyt kaksi vuotta, myös vuonna 2020 kokonaiscupin voittoa juhlinut Brignone sanoi italialaiselle Corriere della Seralle.

– En tiedä, koska lasken taas kilpaa.

Brignone kertoi viettäneensä kahden jalkaleikkauksensa jälkeen kuukausia lähes yksinomaan torinolaisella terveysasemalla. Laskija on saanut käytännön neuvoja itävaltalaislaskijalta Nina Ortliebilta, joka operoitiin useita kertoja uransa aikana.

– Nina Ortlieb, joka operoitiin 20 kertaa oli niin kiltti, että hän antoi minulle käytännön ohjeita, miten käydä suihkussa, miten pestä hiukseni, selvitä normaaleista asioista, joista tuli monimutkaisia.

Federica Brignone laski viime kaudella maailmancupin voittajaksi suurpujottelussa ja supersuurpujottelussa ja juhli kokonaiscupin voittoa.

Brignone kertoi olleensa syvällä, kun hänelle kerrottiin, että toipumiseen tarvittaisiin toinen leikkaus.

– En kävellyt hyvin, en pystynyt kiipeämään portaita, polveni oli turvoksissa. Pohdin itsekseni, että olen tässä tilassa vielä neljän kuukauden jälkeen. Mutta oli myös hetkiä, kun tunsin itseni vahvaksi ja positiiviseksi. Taistelijaksi jollainen olen.

– Rakastan haasteita. En voinut kieltäytyä tästä.

Milanossa syntynyt alppitähti kertoi, ettei hänen polvensa tule enää ennalleen loukkaantumisen jäljiltä. Osallistuminen tulevan talven olympialaisiin on yhä kysymysmerkki, vaikka Brignonen haluaisikin olla mukana.

– Jatkan helvetinmoista työntekoa pystyäkseni osallistumaan.

– Ihmiset haluavat, että pääsen sinne, ja olen siitä kiitollinen. Niille, jotka sanovat sen olevan helppoa, sanon vain, että vaihtakaa terve jalkanne minun loukkaantuneeseen jalkaani.