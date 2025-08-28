Axel, 25, loukkaantui vakavasti alppihiihto-onnettomuudessa – sairaalassa heräsi järkyttävä ajatus

Axel Lindqvist loukkaantui vakavasti alppihiihto-onnettomuudessa.2023 Severin Aichbauer
Julkaistu 28.08.2025 19:25
Ruotsalainen alppihiihtäjä Axel Lindqvist kertoi Expressenille kokemastaan järkyttävästä loukkaantumisesta. Tätä ennen hänet oli siirretty sivuun maajoukkueesta tulevaksi kaudeksi.

Lindqvist aloitti kesän alussa valmistautumisen kauteen Ranskan Alpeilla. Vielä viime kaudella hän oli mukana maajoukkueessa, nyt tilanne on muuttunut. Tuolloin ruotsalainen ajatteli, että hän aikoo tehdä itsekseen asiat erityisen hyvin. Harjoituksia ehti olla vain viisi päivää, kun hän ajoi rajusti ulos super-G:n harjoituslaskussa.

– Lensin ja laskeuduin melkein jaloilleni, mutta laskeutuminen oli niin kova, että jalkani murtui alta. Makasin siinä ja tajusin asianlaidan nopeasti. Luu oli tullut esiin ja verta tuli melkoisen paljon. Yritin lopettaa verenvuodon käsilläni siihen asti, kunnes helikopteri saapui paikalle, Lindqvist kertoi.

Helikopterin saapumiseen meni melkein tunti aikaa. 

– Voi sanoa, että huusin melkoisen paljon. Purin hanskaani, että pystyin keskittymään siihen, etten vuotaisi kuiviin siellä ylhäällä, Lindqvist jatkoi.

Lindqvist vietiin suoraan leikkaukseen, sillä murtuma oli pahanlaatuinen.

– Pieniä luunpalasia oli paljon. Ensimmäinen ajatukseni oli kun heräsin ja otin peiton yltäni, että ovatko he amputoineet jalkani. En todellakaan tuntenut mitään. Luu oli paikoillaan, mutta en tuntenut mitään.

Lindqvist soitti sairaalavuoteeltaan sponsoreilleen, jotta he voisivat tukea häntä maajoukkueen ulkopuolella. Hän kertoi saaneensa mukaan useita tukijoita, mutta tämä teki makaamisesta entistä vaikeampaa.

– Ne olivat raskaita puheluita, mutta kaikki minulle vastanneet olivat todella ymmärtäväisiä, Lindqvist totesi.

Ruotsalaisurheilija vietti sairaalassa viikon ja sen jälkeen hänet lennätettiin kotiin Ruotsiin. Siellä hän muutti vanhemmilleen, jotta voisi saada paremmin apua. Kirurgi oli todennut, että hän mielellään näkisi Lindqvistin sivussa suksilta kahden vuoden ajan. 

– Minulla on asenne, että se saa ottaa aikansa. Otan päivän kerrallaan ja teen kaikkeni, jotta voin palata.

25-vuotias Lindqvist sai kepit pois muutama viikko sitten.

– Pelkästään jo se, että voin liikkua arkipäivän askareissa on iso askel. Se on ollut prosessi opetella kävelemään uudelleen, Lindqvist totesi.

Lindqvist on kilpaillut urallaan pääosin Euroopan tasolla, mutta hänet on nähty kahdesti maailmancupissa.

