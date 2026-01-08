Suomen Eduard Hallberg sijoittui toiseksi alppihiihdon miesten maailmancupin pujottelukilpailussa. Kisa laskettiin myöhään keskiviikkoiltana Italian Madonna di Campigliossa.

Hallberg johti kilpailua avauskierroksen jälkeen, mutta toisella kierroksella Ranskan Clement Noel nousi voittoon. Hallberg hävisi voittajalle 0,12 sekuntia. Kolmanneksi pujotteli Ranskan Paco Rassat. Hänen eronsa kärkeen oli 0,37 sekuntia.

Sijoitus on Hallbergille uran paras maailmancupissa. Marraskuussa Hallberg oli ensimmäistä kertaa maailmancupissa palkintopallilla, kun hän sijoittui kolmanneksi Levin pujottelukisassa.

– Tänään oli melkoinen ilta. Ensimmäistä kertaa johdossa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Se oli vähän erilainen kokemus, eritoten startissa, Hallberg kommentoi kisaansa lajiliiton tiedotteessa.

Hallbergin mukaan hermojen ja mielen kanssa piti tehdä töitä hetkeä ennen toisen kierroksen laskua.

– Se oli vähän horroria. Kun sain sukset jalkaan, olo selkiintyi.

Hallberg sanoi toisen laskun tuntuneen hyvältä, mutta löysi suorituksestaan myös parannettavaa.

– Ekoilla porteilla tuli pieni virhe kummun kohdalla ja ihan lopussa. Ne maksoi voiton, mutta muuten kyllä hyvää vetämistä, hän analysoi.

Pohjolaiselle pettymys

Suomen Jesper Pohjolainen laski avauskierroksella 40:nneksi eikä yltänyt kakkoskierrokselle.

Pohjolainen oli kisan jälkeen pettynyt suoritukseensa.

– Hirveää räpeltämistä koko matka enkä päässyt suksen päälle oikeastaan missään vaiheessa. Siinä laskeminen muuttui selviytymiseksi, hän kertoi liiton tiedotteessa.

Kummankin laskijan seuraavat kisat siintävät jo viikonloppuna. Hallberg kisaa lauantaina suurpujottelussa Adelbodenin maailmancupissa Sveitsissä. Sunnuntaina Hallberg ja Pohjolainen taas osallistuvat Adelbodenissa pujottelun maailmancupin kisaan.

Hallberg lähtee Sveitsiin luottavaisin mielin, ja Pohjolainen mielii niin ikään suoriutua Madonna di Campiglion kisaa paremmin.

– Käännetään kelkka taas parempaan suuntaan parissa seuraavassa treenissä, niin ollaan Adelbodenissa paremmassa iskussa, Pohjolainen sanoo.

