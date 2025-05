Supertähden piina jatkuu – uran jatko epävarma: "Erittäin vaikea ennustaa"

Alppitähti Petra Vlhovan painajainen jatkuu. Yli 16 kuukautta sitten polvensa loukanneen slovakialaisen tulevaisuus on alppihiihtäjänä on epävarma.

Vlhova laski toistaiseksi viimeisen laskunsa 20. tammikuuta 2024 kotirinteessään Slovakian Jasnassa.

Slovakialaistähti ehti laskea suurpujottelukisan ensimmäistä laskuaan 17 sekuntia, kun hän menetti tasapainonsa käännöksessä ja sinkoutui rataa reunustaviin verkkoihin.

Isku ei ollut kova, mutta seuraukset olivat vakavat. Vlhovan polven eturistiside repesi. Edessä oli leikkaus.

16 kuukautta myöhemmin tähtilaskijan tulevaisuus on yhä epävarma, Vlhova kertoi Radio Slovenskolle.

– En tiedä, pystynkö koskaan enää laskemaan, Vlhova sanoi sveitsiläisen Blickin mukaan.

– On erittäin vaikea ennustaa sitä.

Kaiken voittanut mestari

Vlhova on yksi alppisirkuksen viime vuosien suurista tähdistä. Hän kävi loukkaantumiseensa saakka kiivasta kamppailua pujotteluvaltikasta yhdysvaltalaisen Mikaela Shiffrinin kanssa. Toistaiseksi viimeisellä, kesken jääneellä kaudellaan Vlhova voitti kolme maailmancupin pujottelukisaa ja oli kahdesti toinen.

Vaikka pujottelu on Vlhovan leipälaji, on menestystä tullut myös muissa lajeissa.

Hän voitti suurpujottelun maailmanmestaruuden Åressa vuonna 2019 ja pujottelun olympiakultaa Pekingissä vuonna 2022. Maailmancupissa slovakialainen on juhlinut voittoa 31 kertaa. Voitoista 22 on pujottelusta, kuusi suurpujottelusta ja yksi supersuurpujottelusta. Vlhova on voittanut pujottelucupin kahdesti, maailmancupin kokonaiskilpailun kerran.

Kasvaako slovakialaisen voittojen määrä enää nykyisestä, on arvoitus. Vlhova ilmoitti tammikuussa, ettei pysty osallistumaan helmikuun MM-kisoihin kuntoutuksessa tulleiden takapakkien takia. llmassa oli kuitenkin toiveikkuutta. Kuntoutuminen kulki jälleen oikeaan suuntaan.

Maaliskuussa Vlhova julkaisi Instagram-tilillään kuvan itsestään kyynärsauvojen kanssa. Slovakialainen kertoi joutuneensa uuteen leikkaukseen.

– Loukkaantumisestani on 13 kuukautta, ja olen tehnyt kaiken voitavan palatakseni, mutta valitettavasti se ei ole ollut mahdollista. Tämän polven kanssa eläminen on tehnyt arjestani tuskaisaa. Lopulta leikkaus oli ainoa vaihtoehto. Tämä on rankkaa, mutta olen valmis uuteen taisteluun, Vlhova kirjoitti tuolloin.

Radio Slovenskon haastattelussa Vlhova valotti lisää tilannettaan ennen maaliskuun leikkausta. Pienetkin ponnistelut aiheuttivat kipua.

– Minulla ei ollut enää mitään elämää. En pystynyt tekemään mitään. En pystynyt juoksemaan, en pystynyt ajamaan pyörällä, en pystynyt laskemaan.

Vlhova sanoo, että vastoinkäymiset ovat olleet henkisesti haastavia. Hän kuitenkin katsoo tulevaan positiivisena.

– Tämä on osoittanut minulle, kuinka tärkeää on asettaa itsensä etusijalle.

– Uskon, että tämä kaikki tekee minusta vain vahveman.