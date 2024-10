Norjalaistähdelle karmiva takaisku – kausi ohi: "Se söi luutani"

Kilde kaatoi rajusti viime tammikuussa käydyssä Wengenin syöksykilpailussa . Jalkansa ja olkapäänsä loukannut norjalainen on sittemmin käynyt useassa leikkauksessa. Edessä on vielä ainakin yksi.

Nyt kuusi viikkoa edellisestä leikkauksesta Kilde kertoo antibioottien toimivan. Suunta on jälleen oikea. Edessä on kuitenkin vielä yksi leikkaus..

– Ongelma on, että tulehdus oli niin aggressivinen ja niin pitkään olkapäässäni, että se söi luutani. Kaikki ruuvit piti poistaa olkapäästäni. Kaksi lihasta ei ole vielä kiinnittynyt, mikä tarkoittaa sitä, että minut täytyy leikata vielä kerran asian korjaamiseksi.

Leikkauksen jälkeen edessä on pitkä kuntoutus.

– Se on surullista. En kilpaile tällä kaudella.

Kilde on urallaan voittanut 21 maailmancupin kilpailua syöksylaskussa ja supersuurpujottelussa. Olympialaisissa Kilde on voittanut hopeaa ja pronssia, MM-kilpailuista saaliina on kaksi hopeaa.